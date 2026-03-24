Взрыв и обрушение жилого дома в Севастополе, реакция СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома в Севастополе. Как сообщили в ведомстве, расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.
По предварительной информации, взрыв произошел вечером накануне в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. Хозяйка квартиры погибла, ее сын 2006 года рождения считается пропавшим без вести.
В медицинские учреждения доставили десять пострадавших, среди них трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести, сообщили в Минздраве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждения получили два жилых дома. В одном из них частично обрушились внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этаж. В другом доме в двух подъездах вспыхнули квартиры.
Всех жителей оперативно эвакуировали. Пункт временного размещения организовали в ближайшей школе. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
