Обрушение произошло при пожаре на пороховом заводе в Казани
В результате пожара на пороховом заводе, расположенном в Кировском районе города, произошло обрушение конструкций.
Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, инцидент носит техногенный характер. В результате происшествия имеются пострадавшие, которым в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На место оперативно прибыли все экстренные службы для ликвидации последствий. При этом, как уточняет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, технологический процесс на предприятии не останавливался.
Ранее в российском парке аттракционов произошел мощный пожар.
Читайте также: