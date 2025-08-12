На Филиппинах поклонник изнасиловал и утопил 35-летнюю королеву красоты
На Филиппинах похитили, изнасиловали и убили 35-летнюю обладательницу титула «Королева красоты». Предварительно, преступление совершил ее давний поклонник.
По данным telegram-канала «Плохие Новости 18+», тело девушки нашли спустя пять дней после пропажи. Труп был обнаружен местными рыбаками. Как оказалось, в день пропажи неизвестные мужчины затолкнули ее в машину и увезли.
Погибшая была привязана к двум мешкам с камнями, чтобы те тянули ее ко дну. На шее девушки прикрепили велосипедный замок, а руки и ноги связали. К тому же рот погибшей затянули кляпом. Предварительно, преступление совершил ее давний поклонник, которому убитая отказала в отношениях.
У девушки остались трое детей и мать-пенсионерка.
Читайте также: