В Петербурге задержали 23-летнего парня за групповой секс со школьницами в кафе
В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего парня за групповой секс с девочками-подростками. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Инцидент произошел 23 мая, но стало известно о нем только 7 августа. Подозреваемый переспал с двумя 15-летними школьницами в кафе в одном из поселков Всеволожского района. Интимная близость случилась в «приватной» комнате заведения.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 134 УК – за половое сношение с лицами, не достигшими 16 лет. Подозреваемого задержали 9 августа рядом с его же домом в Невском районе. Согласно вменяемой статье, ему грозит до 15 лет колонии.
Парень оказался выходцем из ближнего зарубежья, который два года назад получил российское гражданство. По данным телеграм-каналов, он является уроженцем Азербайджана.
