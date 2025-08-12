В Уфе мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы за поджог 9 автомобилей

12 августа 2025, 15:53

Фото: iStock/trikolor

В Уфе местного жителя приговорили к шести годам колонии за поджог девяти автомобилей после конфликта. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.





Машины принадлежали людям, с которыми местный житель конфликтовал в период с апреля 2018 года по октябрь 2023 года. В это же время он и начал совершать поджоги личных автомобилей своих неприятелей. Злоумышленник поджог машины двум бывшим коллегам, трем правоохранителям, преподавателю вуза и врачу одной из больниц Уфы.





«В результате его противоправных действий уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре машины, собственникам которых причинен ущерб на общую сумму более 8 млн рублей», — передает ведомство.