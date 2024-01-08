На Филиппинах россиянка упала на автомобиле со скалы

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Россиянка погибла, ещё двое россиян получили травмы в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу.
Об этом сообщает местный телеканал GMA News.
Авария случилась в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех россиян двигалась на машине из города Себу в город Моалбоал.
Машина выехала на встречную полосу и рухнула с обрыва в море. Погибла россиянка, двое гражданам РФ смогли выбраться из перевернутого автомобиля. Их госпитализировали.
Ранее сообщалось, что семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.
РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского. Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.
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Авария случилась в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех россиян двигалась на машине из города Себу в город Моалбоал.
Ранее сообщалось, что семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.
РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского. Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.
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Мария Фирсова