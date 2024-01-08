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В Ставропольском крае в аварии погибли семь человек

08 января 2024, 16:23
Фото: iStock/conejota

Фото: iStock/conejota

Семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.
РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского.

Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.


«Семь человек погибли, еще трое пострадали», - сообщил источник.
На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

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Никитин: в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей
08 января 2024, 17:07

Фото: iStock/Paha_L

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей. Такое уточнение сделал губернатор региона Андрей Никитин.
«На М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что движение по трассе в стороны Москвы полностью перекрыто, однако проехать можно через федеральную дорогу М-10, съезд на которую находится на 545 км.

Сейчас на месте массовой аварии находятся сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Организована проверка.

Напомним, в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД по региону.

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Стали известны подробности гибели журналиста «Ленты.ру» Рыбина
Причиной смерти журналиста «Ленты.ру» Рыбина оказалась болезнь сердца
08 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Журналиста Александра Рыбина нашли мёртвым в Ростовской области. Его тело обнаружили рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе.
По предварительной информации, журналист скончался от болезни сердца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, осмотр тела показал, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при Александре Рыбине. Что говорит о том, что смерть носила не криминальный характер.

«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сообщил источник.
Александр Рыбин долгое время был внештатным автором издания «Лента.ру», писал для «Рабкора». В круг его интересов входили события на Ближнем Востоке и Африке.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».

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#происшествие
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Более 30 машин столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области, 4 человека погибли
08 января 2024, 16:12

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
На место уже прибыли сотрудники МЧС и полиции, а также несколько бригад скорой помощи. Причина аварии пока не называется. Выясняются все причины и обстоятельства массового смертельного ДТП. Также уточняются данные по пострадавшим и погибшим.

В настоящее время движение по трассе в сторону Москвы полностью перекрыто.

Ранее также сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Согласно сообщению, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся по автодороге от Омска в сторону Новосибирска, не справился с управлением на скользкой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Spacio.

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#аварии
#сотрудники
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В Нижнем Тагиле произошёл взрыв на ж/д путях рядом с нефтебазой
08 января 2024, 15:51

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошёл рядом со станцией Сан-Донато.
Mash пишет, что недалеко от места взрыва обнаружено взрывное устройство. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Всего артиллеристами ВСУ было выпущено 129 снарядов.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что удары наносились с использованием различных видов вооружений: ракетных систем залпового огня (РСЗО), гранатомётов, артиллерийских орудий, миномётов и дронов-камикадзе. На беспилотниках было пять взрывных устройств.

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«Раздули из ничего»: полицейского проверят за слова об избиении детей на Урале
МВД: полицейского проверят за слова об избиении детей в Нижнем Тагиле
08 января 2024, 15:09

Фото: iStock/Dzurag

Полковника полиции проверят после слов об избиении детей в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что 29 декабря два брата-пятиклассника, уроженцы Азербайджана, избили мальчика, а после этого ногами запинали 11-летнюю девочку-сироту. В это время мать братьев снимала происходящее на видео. В результате этого инцидента девочка получила тяжёлые травмы. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Позднее в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях, где была впервые представлена информация о произошедшем, появился комментарий замначальника отдела полиции №19 Тараса Булгакова. Мужчина, на территории которого произошло избиение, написал: «Раздули из ничего». Эти слова вызвали возмущение у местных жителей.

Горелых отметил, что в отношении полицейского будут приняты необходимые меры.

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#полицейские
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#избиение
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В Татарстане мать и её сожитель убили 4-х месячного ребенка, подбрасывая в воздух
В Татарстане младенец умер из-за кровоизлияния после подбрасывания вверх
08 января 2024, 14:50

Фото: iStock/izzzy71

В Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался. Об этом пишет Shot.
Все случилось 6 января. Около 10 часов утра ребенок перестал подавать признаки жизни. Приехавшие на место врачи лишь констатировали смерить младенца. Сотрудники полиции задержали 26-летнюю мать мальчика, а также ее сожителя.

По предварительным данным, причиной смерти стала игра, в ходе которой его подкидывали вверх. У малыша произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Родителям грозит до 15 лет лишения свободы. Однако обвинения им еще не предъявлены.

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#сотрудники
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В Подмосковье 12-летний школьник организовал поджог на ж/д
08 января 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Ученик 6 класса нашёл парней из других классов и предложил им заработать 15 тысяч рублей.
SHOT сообщает, что три школьника из Москвы в качестве цели выбрали релейный шкаф у станции Мальчики в Люберцах. Вчера вечером школьники отогнули дверцу и подожгли провода внутри. Возгорание оперативно заметили и ликвидировали. На движение поездов происшествие никак не отразилось. Подростки оставили на месте гаечные ключи и отвертки.

Личности всех поджигателей оперативно вычислили. Ими оказались ученики из разных московских школ 12,15 и 16 лет. Их пригласили в отдел полиции вместе с родителями.

Там два парня постарше скинули вину на младшего. По их словам, это именно он подговорил их пойти на преступление. Он в свою очередь признался, что ему просто предложили денег в Интернете. Никто из поджигателей раньше на учёте в полиции не стоял.

Началась проверка.

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#происшествия
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В Санкт-Петербурге во время пожара в коммуналке погибли дети
08 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/photovs

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей.
Их нашли после пожара в коммунальной квартире. Мать детей находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Петербургское СУСК РФ в Telegram-канале сообщает, что 8 января в комнате коммунальной квартиры, которая расположена в одном из домов в Калининском районе города, случился пожар.

Погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения.

Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что на МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#санкт-петербург
#новости
#пожар
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Офицеров ФСБ обвинили во взятках на пять миллиардов рублей
ТАСС: трое офицеров ФСБ обвиняются во взятках на пять млрд рублей
08 января 2024, 13:01

Фото: iStock/Atstock Productions

Троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в вымогательстве взятки на сумму, превышающую пять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что управление осуществляет работу по контрразведывательному обеспечению и противодействию коррупции в Верховном суде, Генеральной прокуратуре, МВД и иных силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в ноябре начался судебный процесс в Московском гарнизонном военном суде. Двое отставных майоров ФСБ обвинялись в вымогательстве взяток с двух предпринимателей за прекращение уголовных дел. Так, ещё в 2014 году офицеры получили взятку в размере миллиона долларов и пообещали урегулировать проблемы с полицией. В итоге никаких действий по решению проблемы они не предприняли.

Двое фигурантов этого дела, Алексей Царев и Алексей Манышкин, заключили сделку со следствием и в настоящее время находятся под домашним арестом. А третьего фигуранта, Александра Ушакова, обвиняют в организации преступного сообщества, используя своё служебное положение. В данный момент он находится под стражей.

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