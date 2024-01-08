В Ставропольском крае в аварии погибли семь человек

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Семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.
РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского.
Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
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Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.
«Семь человек погибли, еще трое пострадали», - сообщил источник.На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
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Мария Фирсова