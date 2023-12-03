На Филиппинах во время взрыва в университете погибли четыре студента

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Взрыв произошел в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин.
Во время утренней воскресной мессы погибли четыре студента, ещё 10 получили ранения, пишет газета Manila Times.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший считает, что за взрывом в университете стоят иностранные террористы.
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Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший считает, что за взрывом в университете стоят иностранные террористы.
«По словам властей, это может быть делом рук террористической организации, которая пытается отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных», - сообщает Manila Times.Ранее в Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka. По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб.
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Мария Фирсова