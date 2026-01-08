На фоне протестов против сноса здания ВНИИБ в Петербурге задержали больше 10 человек

08 января 2026, 20:34

11 человек задержали после протестов против сноса здания ВНИИБ в Петербурге

Фото: istockphoto/Chalabala

В Петербурге во время протестов, вызванных сносом здания ВНИИБ, задержали 11 человек. Об этом 8 января сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу полиции.