На фоне протестов против сноса здания ВНИИБ в Петербурге задержали больше 10 человек
В Петербурге во время протестов, вызванных сносом здания ВНИИБ, задержали 11 человек. Об этом 8 января сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным СМИ, задержания начались после того, как активисты стали взбираться на строительную технику, пытаясь помешать работам. Также отмечается, что один из задержанных распылил перцовый баллончик в сторону мужчины, нанятого охранять площадку.
Несмотря на попытки остановить демонтаж, здание продолжают разрушать. У объекта за установленным забором остаются около 30 протестующих.
Как уточняет 78.ru, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников обратился в полицию из‑за попытки сноса здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Поводом стало то, что 22 декабря в правительство Петербурга поступило заявление о включении ВНИИБ в реестр объектов культурного наследия.
