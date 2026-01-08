Взрыв на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле: подробности
Человек погиб в результате взрыва на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле
На территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика» в Нижнем Тагиле произошёл взрыв твердотопливного котла.
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в результате частично обрушилась стена котельной на площади около 50 квадратных метров. Кроме того, возникло возгорание площадью в один квадрат.
Сигнал о происшествии поступил в 17:12 (19:12 мск). Открытое горение пожарные ликвидировали в 18:01 (20:01 мск), а в 18:47 (20:47 мск) на месте обнаружили погибшего. Сейчас на объекте работают 13 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.
