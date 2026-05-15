На Гавайях самый активный вулкан в мире извергся 47-ой раз с начала года
Вулкан Килауэа, расположенный на Гавайских островах, продолжает демонстрировать исключительную активность. В настоящий момент происходит уже 47‑й случай его извержения с начала года.
Как сообщает SHOT, в последний раз природная стихия продемонстрировала впечатляющую мощь. Столб огненной лавы взметнулся на высоту более 60 метров, а облако пепла поднялось на 6 км над кратером. Кадры с места событий появились в Телеграм-канале издания.
Местные власти обратились к местным жителям и туристам с призывом соблюдать осторожность. Особую опасность представляют выбросы токсичных вулканических газов. Кроме того, обломки горных пород, выброшенных при извержении (тефры), могут повредить инфраструктуру и создать риски для передвижения транспорта.
