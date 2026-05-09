Российский блогер заблудился на вулкане в Гватемале и выживал без еды и воды
В горах Гватемалы спасли российского блогера-туриста. Молодой человек поднимался на «Вулкан огня» и заблудился. Как сообщает Telegram-канал SHOT, спасатели нашли его в истощённом и обезвоженном состоянии.
24-летний россиянин отправился на вулкан Фуэго, а затем решил покорить Акатенанго. Блогер выбрал неверный маршрут, свернул с дороги и потерялся в лесу. У него не было ни еды, ни воды.
Турист рассказал, что в какой-то момент ему стало плохо: из носа пошла кровь, закружилась голова. Возвращаться обратно сил не оставалось — путь до ближайшего города занимает четыре часа. Парень сумел дозвониться в спасательную службу и сообщить, что потерялся. Он блуждал 3,5 часа до прибытия спасателей.
Медики осмотрели его и оказали помощь. Затем они отвезли туриста в отель. Позже блогер опоздал на рейс, летел другим бортом, но самолёт экстренно сел в Доминикане из-за больного пассажира. В итоге россиянин добрался до Москвы спустя двое суток после спасения в горах.
