Концерт группы Metallica в Афинах спровоцировал землетрясение
Выступление легендарной группы Metallica в Афинах вызвало небольшое землетрясения из-за десятков тысяч фанатов, прыгавших в унисон под хиты любимых исполнителей. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Как утверждают в местном Геодинамическом институте, во время концерта специалисты зафиксировали микросейсмические колебания. В научной среде их характеризуют как мини‑землетрясения.
На трибунах Олимпийского стадиона в Афинах собрались свыше 80 тысяч поклонников. Еще около 10 тысяч человек не смогли попасть внутрь и устроили импровизированную концертную площадку рядом с ареной.
Специалисты пояснили, что подземные толчки начались из‑за мощных звуковых волн от сценического оборудования, ритмичных вибраций от музыки в низком частотном диапазоне и от синхронных движений десятков тысяч людей.
