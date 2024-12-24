NBC News: экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу

Билл Клинтон (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает NBC News.
«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — поделились на телеканале, цитируя помощника Клинтона.
Отмечается, что бывший президент пройдет обследование и у него возьмут анализы.
Ранее «Радио 1» рассказывало о тайном разговоре Билла Клинтона с бывшим президентом России Борисом Ельциным. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.
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