В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет

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В США учительница приговорена к 25 годам колонии за совращение 12-летнего ученика, от которого она родила. Этим поделились в New York Post.
По данным следствия, женщина пригласила подростка к себе домой, где и произошел половой контакт. После она была задержана и выпущена под залог. Далее ее снова доставили в тюрьму из-за угроз в отношении мальчика.
Как оказалось, учительница позвонила подростку с незнакомого номера и рассказала ему о беременности. До этого она писала ученику сообщения с угрозами.
ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. Женщина родила ребенка уже в тюрьме, после чего его отдали на попечение семье подростка. Его мама заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с ребенком.
В рамках следствия выяснилось, что женщина общалась на откровенные темы еще с несколькими подростками в мессенджерах. Она признала свою вину в пяти случаях совращения малолетних. По итогу суд приговорил учительницу к 25 годам колонии без права на УДО.
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Как оказалось, учительница позвонила подростку с незнакомого номера и рассказала ему о беременности. До этого она писала ученику сообщения с угрозами.
ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. Женщина родила ребенка уже в тюрьме, после чего его отдали на попечение семье подростка. Его мама заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с ребенком.
В рамках следствия выяснилось, что женщина общалась на откровенные темы еще с несколькими подростками в мессенджерах. Она признала свою вину в пяти случаях совращения малолетних. По итогу суд приговорил учительницу к 25 годам колонии без права на УДО.
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Иван Мусатов