На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение

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В Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что нападение произошло во время массового мероприятия в Пусане. По информации источника, неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.
Оппозиционера доставили в медучреждение, в это время он находился в сознании. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.
Ранее сообщалось, что вечером 27 декабря произошло покушение на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. . Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не пострадал.
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Оппозиционера доставили в медучреждение, в это время он находился в сознании. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.
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Екатерина Коршунова