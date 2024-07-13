«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин

Фото: iStock/PeopleImages
В начале нулевых Россию потрясла жуткая история — в Москве жестоко убили двоих мужчин, ещё три жертвы нападения остались в живых. Весь ужас преступления оказался не в самих убийствах, а в том, кто их совершал. Жестокой потрошительницей оказалась юная учительница физкультуры Мария Петрова.
Когда Петрова пережила изнасилование, как выбирала своих жертв и почему её нельзя считать сумасшедшей — в материале редакции «Радио 1».
«Зюзинская маньячка», как прозвали её в народе, Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве врачи диагностировали девочке шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и даже заслужить титул мастера спорта. Мария росла не общительным и замкнутым ребёнком, друзей у неё не было. Как позже говорила сама маньячка, в юности над ней надругался неизвестный мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. После этого в её душе затаилась сильная обида на всех мужчин.
В 2000 году девушка устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что девушка состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, она обладала высоким ростом, мускулистым телом и широкими плечами, что и помогло ей получить такую работу.
Как вспоминают знакомые Марии, после изнасилования она сильно изменилась. Девушку начал серьёзно волновать её внешний вид, она стала очень вызывающе одеваться. По словам Петровой, один из коллег в возрасте не прекращал попытки завязать с ней отношения, несмотря на то, что Мария продолжала ему отказывать. Маньячка рассказывала, что к ней приставал старший тренер и угрожал, что если она кому-нибудь об это расскажет — будет уволена с работы.
Петрова завела романтические отношения с другом своего брата, от которого забеременела. Мать, узнав об этом, закатила скандал. На нервной почве Мария потеряла ребенка.
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Чтобы справиться с депрессией, она пустилась во все тяжкие: начала активно гулять, не ночевала дома и выпивала. Втайне от родителей девушка даже давала в газеты объявления о предоставлении интимных услуг.
При этом в техникуме Мария была на хорошем счету, девушка добросовестно выполняла свою работу и пользовалась уважением учеников и коллег.
Первой жертвой серийной маньячки стал 20-летний парень, которого Мария встретила на остановке «Театр «Шалом». Мужчина был слегка подвыпившим, и позже Петрова заявляла, что он приставал к ней, а она лишь отбивалась, однако ни один из свидетелей её версию не подтвердил. На самом деле Мария подошла к мужчине и нанесла ему два удара ножом — в шею и в брюшную полость. От полученных ранений он скончался на месте. Когда оперативники обнаружили тело — голова мужчины была практически отрублена.
Примерно месяц спустя в том же районе обнаружили похожий труп. На 60-летнего мужчину напали сзади, ему перерезали горло, а затем ударили ножом в живот. Петрова совершила ещё три нападения с аналогичным почерком, однако, к счастью, остальные её жертвы остались в живых. Маньячку подозревали в ещё одном нападении, которое было похоже на её предыдущие преступления, но причастность Марии доказать не удалось из-за отсутствия улик.
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Петрова не боялась быть пойманной, поскольку совершала свои преступления на глазах у десятков людей. 23 апреля 2002 года в районе, где орудовала Мария, проходило дежурство оперативника-стажёра Малыгина. Мужчина уронил фонарик, а когда наклонился за ним, то его взгляд привлекли кроссовки прохожей со свежими следами крови. Милиционер не растерялся и проследил за подозрительной девушкой до самой её квартиры, этой прохожей была Мария Петрова. Стажёр сообщил об увиденном свои коллегам, после чего маньячка была разоблачена и схвачена.
Петрова вскоре призналась во всех преступлениях. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двоих и попытке убить еще троих человек. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой и направила на принудительное лечение.
Как сообщил кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный МВД по особо важным делам и эксперт-профайлер Дмитрий Миронов в беседе с «Вечерней Москвой», Петрова пыталась убедить следствие, что начала убивать из-за пережитого травматического опыта и обиды на мужскую часть человечества.
При этом, по мнению бывшего сотрудника правоохранительных органов, она не была той «сумасшедшей дурочкой», как ее описывают СМИ. Она очень четко продумывала свои нападения, продумывала алиби, тщательно выбирала жертв и изобрела удобный способ переноски оружия, а также была крайне аккуратна со следами.
Работу в техникуме Петрова совмещала с тренерством в фитнес-центре. Готовясь к убийствам, она давала задание своим ученикам, надевала спортивный костюм, прятала в рукав толстовки нож и отправлялась якобы на пробежку. Она выслеживала жертву, но нападала на неё только заходя на второй круг. После совершенного преступления Петрова, как ни в чём не бывало, возвращалась к ученикам.
Фото: iStock/Kagenmi
Сейчас Петровой 45 лет и она до сих пор находится на принудительном лечении.
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Биография Петровой
«Зюзинская маньячка», как прозвали её в народе, Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве врачи диагностировали девочке шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и даже заслужить титул мастера спорта. Мария росла не общительным и замкнутым ребёнком, друзей у неё не было. Как позже говорила сама маньячка, в юности над ней надругался неизвестный мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. После этого в её душе затаилась сильная обида на всех мужчин.
В 2000 году девушка устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что девушка состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, она обладала высоким ростом, мускулистым телом и широкими плечами, что и помогло ей получить такую работу.
Работа Петровой в техникуме
Как вспоминают знакомые Марии, после изнасилования она сильно изменилась. Девушку начал серьёзно волновать её внешний вид, она стала очень вызывающе одеваться. По словам Петровой, один из коллег в возрасте не прекращал попытки завязать с ней отношения, несмотря на то, что Мария продолжала ему отказывать. Маньячка рассказывала, что к ней приставал старший тренер и угрожал, что если она кому-нибудь об это расскажет — будет уволена с работы.
Петрова завела романтические отношения с другом своего брата, от которого забеременела. Мать, узнав об этом, закатила скандал. На нервной почве Мария потеряла ребенка.
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Чтобы справиться с депрессией, она пустилась во все тяжкие: начала активно гулять, не ночевала дома и выпивала. Втайне от родителей девушка даже давала в газеты объявления о предоставлении интимных услуг.
При этом в техникуме Мария была на хорошем счету, девушка добросовестно выполняла свою работу и пользовалась уважением учеников и коллег.
Первое преступление Петровой
Первой жертвой серийной маньячки стал 20-летний парень, которого Мария встретила на остановке «Театр «Шалом». Мужчина был слегка подвыпившим, и позже Петрова заявляла, что он приставал к ней, а она лишь отбивалась, однако ни один из свидетелей её версию не подтвердил. На самом деле Мария подошла к мужчине и нанесла ему два удара ножом — в шею и в брюшную полость. От полученных ранений он скончался на месте. Когда оперативники обнаружили тело — голова мужчины была практически отрублена.
История преступлений Петровой
Примерно месяц спустя в том же районе обнаружили похожий труп. На 60-летнего мужчину напали сзади, ему перерезали горло, а затем ударили ножом в живот. Петрова совершила ещё три нападения с аналогичным почерком, однако, к счастью, остальные её жертвы остались в живых. Маньячку подозревали в ещё одном нападении, которое было похоже на её предыдущие преступления, но причастность Марии доказать не удалось из-за отсутствия улик.
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Как поймали Петрову
Петрова не боялась быть пойманной, поскольку совершала свои преступления на глазах у десятков людей. 23 апреля 2002 года в районе, где орудовала Мария, проходило дежурство оперативника-стажёра Малыгина. Мужчина уронил фонарик, а когда наклонился за ним, то его взгляд привлекли кроссовки прохожей со свежими следами крови. Милиционер не растерялся и проследил за подозрительной девушкой до самой её квартиры, этой прохожей была Мария Петрова. Стажёр сообщил об увиденном свои коллегам, после чего маньячка была разоблачена и схвачена.
Петрова вскоре призналась во всех преступлениях. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двоих и попытке убить еще троих человек. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой и направила на принудительное лечение.
Почему Петрова решила массово убивать мужчин
Как сообщил кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный МВД по особо важным делам и эксперт-профайлер Дмитрий Миронов в беседе с «Вечерней Москвой», Петрова пыталась убедить следствие, что начала убивать из-за пережитого травматического опыта и обиды на мужскую часть человечества.
При этом, по мнению бывшего сотрудника правоохранительных органов, она не была той «сумасшедшей дурочкой», как ее описывают СМИ. Она очень четко продумывала свои нападения, продумывала алиби, тщательно выбирала жертв и изобрела удобный способ переноски оружия, а также была крайне аккуратна со следами.
Работу в техникуме Петрова совмещала с тренерством в фитнес-центре. Готовясь к убийствам, она давала задание своим ученикам, надевала спортивный костюм, прятала в рукав толстовки нож и отправлялась якобы на пробежку. Она выслеживала жертву, но нападала на неё только заходя на второй круг. После совершенного преступления Петрова, как ни в чём не бывало, возвращалась к ученикам.
Фото: iStock/Kagenmi
Сейчас Петровой 45 лет и она до сих пор находится на принудительном лечении.
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Евгения Парфентьева