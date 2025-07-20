На Гонконг обрушился сильнейший ураган, сбивающий людей с ног
На Гонконг обрушился сильнейший ураган, который сбивает людей с ног и валит деревья. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Накануне на город в Китае обрушился тайфун Wipha. Максимальная скорость ветра достигла 140 км/ч.
В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий в Гонконге остановлена работа общественного транспорта, включая паромы. Аэропорты отменили сотни рейсов, в результате чего вылететь на смогли более 100 тысяч человек.
Администрация Гонконга присвоила урагану наивысший десятый уровень опасности. Некоторые жители города спустились в бомбоубежище, чтобы укрыться от ветра, сбивающего с ног.
В настоящее время известно о 26 пострадавших.
На опубликованных кадрах видно, как местные жители пытаются добраться до укрытий, придерживаясь за стены и столбы. Некоторым даже приходиться опускаться на четвереньки. Также в городе сорвало несколько крыш.
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