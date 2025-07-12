В Самаре ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими, есть погибшие
Ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми в Самаре. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своём Telegram-канале.
Чиновник подчеркнул, что в субботу в Самарской области произошло сразу несколько происшествий с летальным исходом. В частности, в Красноглинском районе города ураганным ветром повалило дерево на палатку с отдыхающими. В результате произошедшего погибли два человека.
Ранее в этот день сообщалось, что на Волге в районе Самары из-за сильного ветра опрокинулся катер с пятью пассажирами. Погибла женщина 34 лет, остальных пострадавших спасли водолазы МЧС.
Также в Похвистневском районе области в реке Большой Кинель утонули два парня, добавил Смирнов.
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