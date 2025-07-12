В Самаре ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими, есть погибшие

Смирнов: два человека погибли из-за упавшего на палатку дерева в Самаре
Фото: iStock/Nobilior

Ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми в Самаре. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своём Telegram-канале.



Чиновник подчеркнул, что в субботу в Самарской области произошло сразу несколько происшествий с летальным исходом. В частности, в Красноглинском районе города ураганным ветром повалило дерево на палатку с отдыхающими. В результате произошедшего погибли два человека.

Ранее в этот день сообщалось, что на Волге в районе Самары из-за сильного ветра опрокинулся катер с пятью пассажирами. Погибла женщина 34 лет, остальных пострадавших спасли водолазы МЧС.

Также в Похвистневском районе области в реке Большой Кинель утонули два парня, добавил Смирнов.

Анастасия Чинкова

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