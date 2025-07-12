В Самаре ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими, есть погибшие

12 июля 2025, 19:48

Смирнов: два человека погибли из-за упавшего на палатку дерева в Самаре

Фото: iStock/Nobilior

Ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми в Самаре. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своём Telegram-канале.