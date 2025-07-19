Пастух и всё его стадо погибли на месте от удара молнии в Карачаево-Черкессии
В Карачаево-Черкессии молния убила пастуха и всё его стадо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в горах, недалеко от аула Гаралы. На опубликованных жёстких кадрах видно, как посреди поля лежит окровавленное тело мужчины. Он погиб вместе с конём, на котором ехал верхом. Его собака и всё стадо овец также мертвы.
Пастух оказался на открытой местности во время внезапно начавшейся грозы и не успел добраться до укрытия. Он и всё его стадо погибли от разряда молнии на месте.
Местные правоохранительные органы назвали произошедшее несчастным случаем.
Читайте также: