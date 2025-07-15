В Донецке ребёнка насмерть придавило деревом
Дерево упало на ребёнка во дворе многоквартирного дома в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по ДНР.
Отмечается, что десятилетний мальчик находился во дворе, где в результате сильного порыва ветра на него упало дерево. Ребёнок скончался на месте.
По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, что 12 июля в Самарской области ураганный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими. В результате произошедшего погибли два человека. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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