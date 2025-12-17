На «Горбушке» в Москве затопило склады с техникой Apple и Dyson на 30 млн рублей

17 декабря 2025, 10:37

Фото: iStock/LAP

В торговом комплексе «Горбушка» в Москве произошёл масштабный потоп, из-за которого серьёзно пострадали складские помещения с техникой. Ущерб арендаторов, по предварительным оценкам, превышает 30 миллионов рублей.