На «Горбушке» в Москве затопило склады с техникой Apple и Dyson на 30 млн рублей
В торговом комплексе «Горбушка» в Москве произошёл масштабный потоп, из-за которого серьёзно пострадали складские помещения с техникой. Ущерб арендаторов, по предварительным оценкам, превышает 30 миллионов рублей.
ЧП случилось в здании на Багратионовском проезде. По информации Telegram-канала Baza, причиной аварии стала труба отопления, которую прорвало на седьмом этаже после подачи давления. Ранее в помещении было разбито окно, и сотрудники управляющей компании временно восстановили его, не рассчитав последствия перепада температур.
После включения отопления трубу сорвало, а попытки остановить поток воды подручными средствами оказались безрезультатными. Кипяток быстро распространился по пролёту семиэтажного здания и залил несколько уровней.
Сильнее всего пострадали арендаторы, чьи склады использовались для хранения мобильной и цифровой техники. Вода полностью уничтожила запасы смартфонов, гаджетов и бытовых устройств, включая продукцию Apple и Dyson. Общий ущерб оценивается более чем в 30 миллионов рублей.
При этом управляющая компания до сих пор не оформила акт о затоплении. Без этого документа пострадавшие не могут обратиться в страховые компании и начать процедуру компенсации убытков.
Читайте также: