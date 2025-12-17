Московский зумер выпил свою кровь со странной целью и оказался в реанимации

17 декабря 2025, 09:09

Парень выпил свою кровь для поднятия гемоглобина и попал в реанимацию в Москве

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Москве 17-летний подросток оказался в реанимации после того, как попытался повысить уровень гемоглобина, выпив собственную кровь. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.