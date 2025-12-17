Достижения.рф

Московский зумер выпил свою кровь со странной целью и оказался в реанимации

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Москве 17-летний подросток оказался в реанимации после того, как попытался повысить уровень гемоглобина, выпив собственную кровь. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Молодой человек, вдохновившись видео из соцсетей, решил попробовать опасный «лайфхак». Он самостоятельно взял у себя кровь и выпил её. Через некоторое время его самочувствие резко ухудшилось: поднялась температура, началась кровавая рвота. Мать, обеспокоенная состоянием сына, вызвала скорую помощь, и юношу срочно госпитализировали с диагнозом «острое отравление».

Медицинским работникам удалось стабилизировать состояние пациента. В беседе с врачами школьник рассказал, что хотел таким образом «повысить уровень железа в организме». Специалисты подчеркнули опасность подобных экспериментов и направили парня к психиатру после выписки из больницы.

