На горно-обогатительном комбинате «Ураласбест» погиб 38-летний сотрудник

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На горно-обогатительном предприятии «Ураласбест», расположенном в Свердловской области, произошёл несчастный случай. В результате погиб 38-летний слесарь по ремонту оборудования.
Руководство ПАО «Ураласбест» выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего работника. На предприятии в свою очередь также будет создана экспертная комиссия для установления всех причин и обстоятельств происшедшего.
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