На горящем пароме в порту «Кавказ» могло быть пять человек

Фото: istockphoto/Brad Kathrins
Пять человек, по предварительной информации, находились в момент атаки со стороны боевиков ВСУ на горящем в порту «Кавказ» пароме в Краснодарском крае, пишет РИА Новости. Экстренные службы уточнили журналистам, что судьбу людей сейчас выясняют.
Как сообщалось ранее, к месту горения топлива направили пожарный поезд. Площадь возгорания, количество пострадавших и другая информация уточняется.
Известно, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Перед этим пользователи сети сообщали о дыме со стороны Таманского полуострова. Позже информацию подтвердили в оперштабе.
Украинские боевики регулярно атакуют гражданские объекты.
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Известно, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Перед этим пользователи сети сообщали о дыме со стороны Таманского полуострова. Позже информацию подтвердили в оперштабе.
Украинские боевики регулярно атакуют гражданские объекты.
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Никита Кротов