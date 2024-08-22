В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ

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Пожарный поезд направили в порт «Кавказ» в Краснодарском крае для тушения цистерн, которые загорелись в результате атаки со стороны боевиков ВСУ, сообщает РИА Новости.
Сейчас уточняют данные о площади возгорания и количестве пострадавших.
Ранее в оперштабе сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром с топливом в цистернах.
Перед этим пользователи сети сообщали о густом дыме на Таманском полуострове, однако официальной информации на тот момент не было. Уточнялось, что движение по Керченскому мосту приостановили. Кроме того, в течение дня 22 августа движение на мосту приостанавливали два раза.
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Ранее в оперштабе сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром с топливом в цистернах.
Перед этим пользователи сети сообщали о густом дыме на Таманском полуострове, однако официальной информации на тот момент не было. Уточнялось, что движение по Керченскому мосту приостановили. Кроме того, в течение дня 22 августа движение на мосту приостанавливали два раза.
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Никита Кротов