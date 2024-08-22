ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»

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Киевский режим предпринял атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.
Ранее очевидцы сообщали, что на Таманском полуострове виден густой дым. Автомобильное движение на Крымском мосту было временно приостановлено. В своём телеграм-канале оперштаб сообщил, что на место прибыли оперативные и экстренные службы. В порт также направлен специальный пожарный поезд.
Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняется. Сотрудники специальных служб приступили к ликвидации последствий атаки противника. Уточняется, что в течение дня 22 августа движение по Крымскому мосту перекрывалось дважды.
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Александр Бойцов