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Украинские диверсанты могут попытаться нанести удар под Белгородом и Брянском, сообщил изданию «Абзац» военный аналитик Владимир Прохватилов.
«В Брянской области нормально организована оборона. Прошло две недели с момента вторжения на нашу территорию украинской армии. Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать ещё — и на Белгородском направлении, и на Брянском», — считает Прохватилов.
Он резюмировал, что боевикам ВСУ принципиально необходимо продвигаться на юге, включая Запорожскую АЭС.
Укронацисты совершили нападение на приграничье в Курской области 6 августа.
Ранее сообщалось, что ВСУ использовали газ против российского спецназа «Ахмат». Значительную часть неонацистов ВСУ ликвидировали.
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Никита Кротов