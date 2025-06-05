«Кощей Бессмертный»: Алеся Кафельникова показала полупрозрачный корсетной образ — фото
Модель Алеся Кафельникова выложила новые фото в полупрозрачном корсетном образе
Алеся Кафельникова поразила публику смелым полупрозрачным образом на светском мероприятии. Фотографии корсетного наряда с вуалью, которые она опубликовала в личном блоге, привели подписчиков в восторг.
26-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой появилась на мероприятии в кремовом корсете с длинными рукавами и полупрозрачных капри, дополнив образ элегантной кепкой с вуалью. Острые туфли и миниатюрная сумочка стали финальным штрихом.
Фанаты принялись нахваливать новые снимки: «Это разрыв!», «Роскошество просто», «Воплощение красоты». Правда, среди них были и полее шутливые «интерпретации» визуала.
«Я бы скорее это «Кощей Бессмертный» назвала», — со смехом написала одна подписчица.Алеся не стыдится откровенных съёмок в купальниках и белье, часто выбирая наряды, которые некоторые называют вульгарными. Так, например, в мае Кафельникова публиковала кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте.
Подписчики красавицы спорят, что в ее исполнении даже самые дерзкие сочетания приобретают иной тон — более изящный и возвышенный.
Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. У Алеси также есть дочка, которую она обожает. Она даже признавалась что роды ее никогда не пугали, потому что очень сильно хотелось пополнения в семье.
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