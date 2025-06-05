«Кощей Бессмертный»: Алеся Кафельникова показала полупрозрачный корсетной образ — фото

05 июня 2025, 04:45

Модель Алеся Кафельникова выложила новые фото в полупрозрачном корсетном образе

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Алеся Кафельникова поразила публику смелым полупрозрачным образом на светском мероприятии. Фотографии корсетного наряда с вуалью, которые она опубликовала в личном блоге, привели подписчиков в восторг.





26-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой появилась на мероприятии в кремовом корсете с длинными рукавами и полупрозрачных капри, дополнив образ элегантной кепкой с вуалью. Острые туфли и миниатюрная сумочка стали финальным штрихом.



Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Фанаты принялись нахваливать новые снимки: «Это разрыв!», «Роскошество просто», «Воплощение красоты». Правда, среди них были и полее шутливые «интерпретации» визуала.





«Я бы скорее это «Кощей Бессмертный» назвала», — со смехом написала одна подписчица.