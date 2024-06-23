На границе Абхазии и России произошла перестрелка

Фото: iStock/ipopba
На границе между Абхазией и Россией произошла перестрелка, в результате которой есть жертвы. Об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, передает РИА Новости.
По его словам, перестрелка произошла около 18 часов на реке Псоу. Участники конфликта установлены, все они являются гражданами Абхазии. В ходе инцидента один человек получил ранение, а случайный прохожий погиб.
Позднее МВД Абхазии уточнило, что перестрелка произошла на КПП «Псоу». Погиб один человек, четверо получили ранения, среди них одна несовершеннолетняя. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания виновных.
Читайте также:
В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей
На юге Москвы произошла перестрелка между водителями двух автомобилей
Между военными США и Сирии началась перестрелка
Артем Кузьмин