На границе России и Польши длинные очереди из 30–40 автомобилей

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На границе России и Польши зафиксированы длинные очереди из 30–40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы.
«В Калининградской области на российско-польском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств» — заявили в telegram-канале ведомства.
Пробка около 30-40 машин наблюдается в Калининградской области по направлению в Польшу. Пунктом пропуска, где образовался затор, стал Мамоново-2. Отмечается, что работа проводится в штатном режиме, а для ускорения работы задействованы дополнительные силы. В частности была вдвое усилена смена таможенного поста. Также на пункте остается еще 60 машин, которые не приняла польская сторона.
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Иван Мусатов