Ciбдепо: чиновника в Кузбассе разозлили вандалы

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Чиновника из Кузбасса Станислава Черданцева разозлили вандалы в Гурьевске. Об этом пишет Ciбдепо со ссылкой на Telegram-канал градоначальника.
«Посетители садятся, ставят ноги на зелёные скульптуры. Хотя правила прописаны на информационных табличках, работает аудиооповещение», — гласит пост главы Гурьевска.Черданцев добавил, что злоумышленники сломали качелю, а также светящиеся деревья. Инцидент произошел в парке Металлургов.
Чиновник попросил жителей ничего не разрушать и проявить благоразумие.
Перед этим сообщалось, что бизнесмена из Чувашии застрелил из двустволки Дед Мороз. Фигуранта уже задержали и возбудили в его отношении дело. Следователи разбираются в деталях произошедшего.
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Никита Кротов