На границе с Грузией изъяли коллекцию антикварного оружия на 2 млн рублей
Североосетинские таможенники обнаружили в автомобиле, прибывшем из Грузии через пункт пропуска Верхний Ларс, 47 предметов холодного оружия XIX—XX веков. Об этом сообщает ФТС России.
За рулем внедорожника находился 40-летний гражданин России. В сумках и пакетах среди личных вещей инспекторы нашли штыки, кинжалы, сабли, тесаки, мечи, ножи, шпагу и ритуальный нож. По данным таможни, изделия изготовили в основном на Северном Кавказе, в странах Закавказья, Европе, Центральной и Северной Африке, а еще в Индии и Японии. Стоимость коллекции оценили в 2 млн рублей.
Мужчина объяснил, что купил антиквариат для личной коллекции. Разрешительных документов на провоз у него не оказалось. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы относятся к культурным ценностям. По этому факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей. Проверка продолжается.
Напомним, что при ввозе культурных ценностей в Россию нужно подать письменную пассажирскую таможенную декларацию и представить заключение уполномоченного эксперта.
