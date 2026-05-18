В Химках хозяин овчарки ранил щенка сенбернара секачом во время драки собак
Владелец сенбернара Мишки рассказал, что в подмосковных Химках 48-летний сосед Антон ударил годовалого щенка садовым секачом по спине и голове во время схватки собак. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его словам, сосед постоянно травил свою немецкую овчарку на пса. Он отпускал ее с поводка и позволял забегать на частную территорию, чем провоцировал конфликты с жителями. Накануне Антон шел мимо соседского двора с овчаркой и секачом в руках. Из-за уборки ворота оставили открытыми. Собаки сцепились, после чего мужчина начал рубить сенбернара. Хозяин Мишки пытался оттащить питомца и едва не пострадал сам.
Щенок потерял много крови. Сейчас его восстанавливают ветеринары. Соседи считают Антона задирой и говорят, что он нередко лезет в драки и занимается самоуправством. Комментировать ситуацию мужчина отказался.
