На границе Украины с Венгрией задержали «заблудившихся» поляков-экстремалов

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Четверо граждан Польши, находившихся на квадроциклах и мотоцикле, заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, после чего их задержали и составили административные протоколы. Об этом сообщили в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
Пограничный наряд обнаружил нарушителей и выяснил, что они являются членами сообщества, занимающегося экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Они преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула в рамках акции «2222 километра». Потеряв связь, они заблудились и случайно попали на территорию Украины.
Ведомство отметило, что на задержанных были составлены административные протоколы, и в скором времени они будут реадмитированы в Венгрию.
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