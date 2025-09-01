На границе Узбекистана и Киргизии застрелили двух мужчин
Двое граждан Киргизии были застрелены при попытке их задержания пограничным нарядом Узбекистана на границе двух республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погранслужбы ГКНБ КР.
Все произошло 15 августа на стыке границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Пограничники обнаружили двух неизвестных и при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, применили оружие. В итоге оба скончались на месте от огнестрельных ранений.
Через неделю киргизские правоохранители получили заявление о пропаже двух жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. 28 августа стало известно о произошедшем. Еще спустя три дня родственники опознали погибших. Тела передали киргизской стороне 1 сентября для проведения ряда экспертиз. Главы пограничных ведомств договорились начать совместное разбирательноство на местности 2 сентября.
Читайте также: