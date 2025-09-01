На границе Узбекистана и Киргизии застрелили двух мужчин

01 сентября 2025, 14:26

Двух граждан Киргизии застрелили на границе с Узбекистаном при попытке задержания

Фото: iStock/HStocks

Двое граждан Киргизии были застрелены при попытке их задержания пограничным нарядом Узбекистана на границе двух республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погранслужбы ГКНБ КР.