В Петербурге мужчина взял 85-летнюю тетю в заложники и задушил ее
В Санкт-Петербурге мужчина взял свою тетю в заложники, избил ее, а после задушил. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В полицию обратился сосед погибшей. Он рассказал правоохранителям, что племянник 85-летней пенсионерки насильно удерживает ее в квартире. Когда те приехали на место, то увидели избитый труп женщины. Как оказалось, злоумышленник задушил ее подушкой.
Мужчина арестован. Выяснилось, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи расследуют происшествие.
Читайте также: