Два опасных преступника сбежали из СИЗО на Урале
В Екатеринбурге из СИЗО-1 совершили побег двое опасных преступников, сообщает E1.ru. Полиция объявила их в розыск и ведет оперативные мероприятия.
По данным URA.RU, арестанты содержались по делу о поджоге военкомата — им вменяют совершение теракта. Побег произошёл в понедельник, 1 сентября; силовые ведомства приведены в повышенную готовность, во все отделы полиции разосланы ориентировки на подозреваемых.
Ранее также сообщалось об исчезновении 36-летнего осуждённого Константина Бобровского из колонии‑поселения №31 в Анжеро‑Судженске (Кемеровская область).
29 августа стало известно о гибели молодого офицера УФСИН в российском регионе.
Читайте также: