Два опасных преступника сбежали из СИЗО на Урале

01 сентября 2025, 13:29

В Екатеринбурге ищут двух сбежавших из СИЗО преступников

Фото: istockphoto/Rawf8

В Екатеринбурге из СИЗО-1 совершили побег двое опасных преступников, сообщает E1.ru. Полиция объявила их в розыск и ведет оперативные мероприятия.