Достижения.рф

Два опасных преступника сбежали из СИЗО на Урале

В Екатеринбурге ищут двух сбежавших из СИЗО преступников
Фото: istockphoto/Rawf8

В Екатеринбурге из СИЗО-1 совершили побег двое опасных преступников, сообщает E1.ru. Полиция объявила их в розыск и ведет оперативные мероприятия.



По данным URA.RU, арестанты содержались по делу о поджоге военкомата — им вменяют совершение теракта. Побег произошёл в понедельник, 1 сентября; силовые ведомства приведены в повышенную готовность, во все отделы полиции разосланы ориентировки на подозреваемых.

Ранее также сообщалось об исчезновении 36-летнего осуждённого Константина Бобровского из колонии‑поселения №31 в Анжеро‑Судженске (Кемеровская область).

29 августа стало известно о гибели молодого офицера УФСИН в российском регионе.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0