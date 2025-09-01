В Москве двое самокатчиков ехали по встречке — видео
В Москве на видеорегистратор попали двое самокатчиков, которые на большой скорости катались по встречке на проспекте Мира. Кадрами поделились в telegram-канале «Осторожно, Москва».
Самокатчиков сняли на видео вечером 31 августа. На кадрах видно, как двое на большой скорости едут навстречу потоку автомобилей. Итоги опасной поездки пока неизвестны. Правоохранители не комментировали случившееся.
Ранее сообщалось о самокатчице в Екатеринбурге, которая сбила девушку и скрылась с места происшествия. Сама пострадавшая не могла долгое время встать с асфальта.
Читайте также: