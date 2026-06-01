Пьяные родительницы напали на девушку с щенком и таскали ее за волосы в Подмосковье
Владелица щенка заявила, что в подмосковных Мытищах на нее напала нетрезвая компания у детской площадки. По ее словам, жители сказали, что ей нельзя находиться с собакой на территории жилого комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Россиянка рассказала, что спокойно гуляла с питомцем. Когда она прошла через детскую площадку, к ней подошли пьяные женщины с детьми. Сначала они заявили, что хозяйка якобы не убрала за щенком. Затем сказали, что с собакой здесь находиться нельзя.
По словам местной жительницы, ее начали хватать за волосы, а щенка дергать за поводок. Она укрылась в подъезде. Девушка сказала, что питомец спрятался за нее, никому не угрожал и испугался. После случившегося жительница Мытищ написала заявление в полицию.
