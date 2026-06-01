В Приморье возбудили дело в отношении мужчины за развращение малолетних девочек
В следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела против 40-летнего жителя Артема. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следствие квалифицировало дело по статье 132 УК РФ — «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По версии стражей порядка, мужчина с июня 2025 года по май текущего года неоднократно совершал такие преступления в частном доме в Артеме.
Силовики задержали фигуранта. Суд по ходатайству следователя отправил его под стражу. Сейчас правоохранители закрепляют доказательства и устанавливают другие возможные эпизоды.
