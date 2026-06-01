В Москве задержали мужчину после поджога Lexus из-за ссоры на дороге
В Москве задержали 48-летнего мужчину после поджога Lexus в Рижском проезде. По данным полиции, перед этим водитель окатил его водой из лужи. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Владелец машины припарковал ее возле дома. Ночью он проснулся от криков соседки о пожаре и вызвал полицию. Как установили правоохранители, обиженный мужчина купил в магазине бутылку бензина. Он облил лобовое стекло и капот автомобиля, а потом поджег его. Подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
