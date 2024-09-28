Меликов сообщил о нарушениях на взорвавшейся в Махачкале АЗС

Фото: сайт Кремля
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о нарушениях в районе взрыва АЗС под Махачкалой, передает ТАСС.
По словам Меликова, нарушения, которые выявленные на этой заправке, были устранены. Согласно данным минэнерго республики, более 4,5 тыс. нарушений норм промышленной безопасности были выявлены на заправках в регионе.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова