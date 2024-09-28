В аэропорту Петербурга задержали похитителя ребенка, которого разыскивали семь лет

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Сотрудники уголовного розыска задержали в аэропорту Пулково мужчину, который более 7 лет назад похитил у экс-супруги их общего ребенка и скрылся. Об этом пишет «Фонтанка».
Мальчика похитили в Москве в июле 2014 года. Тогда ему было 4 года.
Согласно решению суда, малыш после развода должен был оставаться с матерью, а отцу — Олегу Рябых — назначили порядок общения с сыном. Однако спустя некоторое время Рябых украл мальчика, когда тот гулял с бабушкой. По факты произошедшего возбудили уголовное дело.
27 сентября текущего года года мужчину поместили в изолятор, но по делу о насилии в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте в Петербурге. По данным источника, скорее всего, именно тогда Рябых скрывался с похищенным сыном, а приставы пытались забрать мальчика.
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Согласно решению суда, малыш после развода должен был оставаться с матерью, а отцу — Олегу Рябых — назначили порядок общения с сыном. Однако спустя некоторое время Рябых украл мальчика, когда тот гулял с бабушкой. По факты произошедшего возбудили уголовное дело.
27 сентября текущего года года мужчину поместили в изолятор, но по делу о насилии в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте в Петербурге. По данным источника, скорее всего, именно тогда Рябых скрывался с похищенным сыном, а приставы пытались забрать мальчика.
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Екатерина Коршунова