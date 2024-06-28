На инспектора ГАИ рухнуло служебное авто во время учений

Фото: IStock/Maksim Mikhailov
В подмосковной Ивантеевке инспектор ГАИ попал в больницу после происшествия на показательном выступлении. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео, опубликованным Mash, сотрудник принимает участие в показательном выступлении пилотажной группы «Каскад». Инспектор ложится на асфальт, когда над ним на двух колесах проезжают автомобили ГИБДД, демонстрируя акробатику. Одна из машин не справилась с управлением, потеряла баланс и рухнула на пострадавшего, протащив его несколько метров.
По последним данным, надетая экипировка спасла жизнь сотруднику. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
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