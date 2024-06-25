Еще один житель Белгорода пострадал при обстреле города боевиками ВСУ

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Житель Белгорода получил осколочное ранение плеча и кисти при обстреле города украинской армией. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», – написал Гладков у себя в Telegram.Губернатор добавил, что выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление. Также осколками посечены три автомобиля.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде пострадала женщина. Её с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
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Никита Иванов