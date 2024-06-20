В Московской области из-за непогоды пострадал один человек

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье из-за непогоды повалено около 200 деревьев. Пострадал один человек, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона.
«В результате непогоды в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В городском округе Сергиев Посад из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет», – уточнил источник агентства.Он добавил, что в регионе отключено электричество в шести округах, специалисты восстанавливают энергоснабжение. Коммунальщики распиливают и убирают упавшие деревья.
Накануне синоптики прогнозировали 20 июня ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, а также с возможностью образования смерчей.
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Лора Луганская