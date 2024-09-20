На известного пианиста Луку Сафронова напали в Петербурге

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Водитель «Майбаха» напал на известного пианиста Луку Сафронова, сына художника Никаса Сафронова, в Петербурге. Мужчина выволок его из машины после спора о месте разрешенной остановки. Об этом говорится в Telegram-канале Baza.
Отмечается, что пианист приехал на выставку своего отца. Утром Сафронов возвращался в отель и заказал машину в одном из сервисов премиальных авто.
Но между ним и водителем автомобиля произошел конфликт из-за места разрешенной остановки. Водитель утверждал, что известный пианист ждал его в том месте, где запрещена остановка.
На что Сафронов ответил, что в этом месте проблем с парковкой нет. Когда выяснилось, что водитель машины не прав, он схватил пианиста за руку и выволок из авто. Иные подробности конфликта в настоящее время неизвестны.
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Но между ним и водителем автомобиля произошел конфликт из-за места разрешенной остановки. Водитель утверждал, что известный пианист ждал его в том месте, где запрещена остановка.
На что Сафронов ответил, что в этом месте проблем с парковкой нет. Когда выяснилось, что водитель машины не прав, он схватил пианиста за руку и выволок из авто. Иные подробности конфликта в настоящее время неизвестны.
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Екатерина Коршунова