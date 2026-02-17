На известного российского рэпера завели дело о пропаганде наркотиков
На рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) завели дело из‑за возможной пропаганды наркотиков в его треках. Как пишет SHOT, все тексты направили на психолого‑лингвистическую экспертизу.
Артисту могут грозить удаление музыки с площадок и штраф до пяти тысяч рублей. Также сообщается, что эпатажный исполнитель не выходит на сцену без успокоительных. В райдере они фигурируют как таблетки «для нервов». При этом его концерты расписали до конца февраля, а гонорар, по данным источника, составляет около полутора миллионов рублей.
Обозреватели добавили, что интерес к Ганвесту заметно вырос с начала января, но организаторам приходится учитывать нестандартные требования. В списке — не «звёздная» роскошь, а вполне конкретные мелочи. В частности, десять таблеток, бутылка белого полусухого примерно за полторы тысячи рублей, жвачка и дезодорант «с ароматом ночной охоты, страсти и приключений».
Отдельным пунктом идёт здоровье артиста. У него, как утверждается, есть гастрит, язва и другие проблемы с ЖКТ, поэтому он просит оформить страховку на всё время пребывания в городе. Встреча в аэропорту — тоже по инструкции. Официально и с табличкой.
