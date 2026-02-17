На известного российского рэпера завели дело о пропаганде наркотиков

17 февраля 2026, 18:34

SHOT: На рэпера Ганвеста завели дело о пропаганде наркотиков

Фото: istockphoto/Dzurag

На рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) завели дело из‑за возможной пропаганды наркотиков в его треках. Как пишет SHOT, все тексты направили на психолого‑лингвистическую экспертизу.