Перебегавших дорогу маму с ребенком сбил автомобиль
В Тюмени водитель Nissan сбил 26-летнюю женщину и ее четырехлетнего сына, которые, по предварительным данным, перебегали проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
ДТП произошло во вторник на улице Одесской. По словам 22-летнего водителя, он не заметил пешеходов — они внезапно вышли на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В результате мать и ребенок получили множественные травмы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 9:09 мск. Бригада скорой помощи приехала через девять минут и доставила пострадавших в Областную клиническую больницу №2.
Обоих пациентов госпитализировали в профильное отделение. Они находятся в тяжелом состоянии.
