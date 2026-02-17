17 февраля 2026, 18:21

ГАИ: Перебегавших дорогу маму с ребенком сбил автомобиль в Тюмени

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Тюмени водитель Nissan сбил 26-летнюю женщину и ее четырехлетнего сына, которые, по предварительным данным, перебегали проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.